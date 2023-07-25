طقس اليوم.. سماء غائمة بالمرتفعات مع استمرار الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان وعسير.
ونوه إلى استمرار درجات الحرارة العظمى المرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، حيث تسجل الأحساء وحفر الباطن درجة حرارة تصل إلى 48 درجة، فيما تكون 47 درجة في الدمام. وفق “أخبار 24”.
فيما يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة في مكة المكرمة، و44 درجة في المدينة المنورة، و45 درجة في الرياض وبريدة، و42 درجة في جدة، فيما تسجل الحرارة في أبها 33 درجة مئوية.