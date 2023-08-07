كاسترو يعاتب لاعبي النصر

كشفت مصادر خاصة أن مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو، عقد اجتماعًا في غرفة الملابس مع لاعبي الفريق فور انتهاء لقائهم مساء الأحد أمام الرجاء المغربي.
أوضحت المصادر لـ”سبورت 24″ أن كاسترو وجه عتابا شديدًا للاعبين على سوء المستوى والتهاون في الشوط الثاني من المباراة، مؤكداً أنه لا يقبل ذلك ويجب عليهم عدم تكرار ذلك وعدم التهاون بأي فريق مهما كانت نتيجة المباراة.
وأضاف المصدر نفسه أن البرتغالي كاسترو طالب اللاعبين بعدم التراجع بعد الفوز في الشوط الأول في أي مباراة، مبيناً أن ذلك خطأ يجب عدم تكراره منهم في المباريات المقبلة.
وأشر إلى أن انتصار الفريق بالشوط الأول لا يعني أنهم حسموا المباراة بشكل نهائي بل يجب عليهم الاستمرار باللعب بنفس مستوى الشوط الأول.
واختتم كاسترو حديثه للاعبين بأنه سعيد بنتيجة المباراة ويجب عليهم البدء في التركيز على مباراتهم المقبلة أمام الشرطة العراقي في كأس الملك سلمان للأندية العربية.