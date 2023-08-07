“ترشيد” راعيًا فضيًا لنادي النصر

أعلن النصر توقيع اتفاقية رعاية مع شركة ترشيد لتصبح راعيا فضيا للنادي لمدة 3 سنوات، وسيظهر شعارها في جميع المباريات والمنشورات الإعلامية.
وأوضح الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن انطلاق الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لتكون شركة خدمات كفاءة الطاقة الرائد في المملكة، ولتخدم الهدف الوطني للاستدامة الاستراتيجية المتمثل في تحقيق قدر كبير من توفير الطاقة.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي على توقيع عقد الرعاية، قائلاً: “سعداء جدًا بتوقيع هذه الرعاية مع إحدى الشركات الرائدة في مجالها، لنواصل تنويع قاعدة رعاة النادي في مختلف المجالات، وكلنا تفاؤل وثقة بأن ينتج هذا التعاون الكثير من النجاحات في المستقبل”. وفق “سبورت 24”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ترشيد، وليد الغريري: “تأتي هذه الرعاية من منطلق دعم القطاع الرياضي في المملكة، وتحديدًا رياضة كرة القدم السعودية للوصول بها إلى مراتب متقدمة عالميًا، ولذا جاءت رعايتنا لنادي عريق مثل نادي النصر للوصول بنا إلى شريحة واسعة من المتابعين للنادي، وكرة القدم السعودية لإيماننا بالطاقة التي يزخر بها هذا القطاع وجماهيره من الشباب في المملكة”.