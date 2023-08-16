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16/08/2023   6:13 ص

“واتساب” يتيح “ملصقات الذكاء الاصطناعي”

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أطلق تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري ميزة جديدة (قيد الاختبار)، تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي ومشاركتها في الدردشات.

ورُصدت الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “WABetaInfo” التقني، في الإصدار التجريبي الجديد ذي الرقم 2.23.17.14 من التطبيق، حيث تعمل الشركة من خلالها على تحسين تجربة المراسلة.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة في حالة ظهور زر جديد باسم “إنشاء”، وذلك عند فتح لوحة المفاتيح في علامة التبويب الخاصة بالملصقات، حيث يُطلب من المستخدم إدخال وصف الملصق لإنشائه فوراً بالذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.

“واتساب” يتيح “ملصقات الذكاء الاصطناعي”

مال وأعمال
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