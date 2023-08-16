8 مجمعات “تعدينية” للمنافسة بالرياض والشرقية

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 8 مجمعات تعدينية للمنافسة في منطقتي الرياض والشرقية، وذلك في إطار سعيها إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمشاريع التعدينية.
وأوضحت الوزارة، أن المجمعات تشمل مجمع غونان والمسناة والصمان ورأس القرية، ومجمعي سلوى الشرقي والغربي في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مجمع خام البحص بالعرمة، والمجمع الثاني لخام الحجر الجيري بحفرية نساح في الرياض.
وأشارت إلى أنها تهدف من خلال تخصيص المجمعات إلى زيادة تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، وجذب الشركات المتخصصة والمهتمة بالقطاع، والإسهام في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات غير النفطية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تهدف لتنمية المناطق المجاورة لمواقع الأنشطة التعدينية، من خلال توظيف أبنائها في مشاريع التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشاريع التعدينية.
وتسعى الوزارة، إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع وزيادة ثقة المستثمرين فيه، وحماية الثروات الطبيعية من التجاوزات غير النظامية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية للمشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين.
وفق “أخبار 24”.