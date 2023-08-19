“إكس” تلغي خاصية حظر الحسابات

أكد مالك منصة إكس للتواصل الاجتماعي إيلون ماسك، والمعروفة سابقاً باسم تويتر، أن المنصة ستلغي خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى، أو رؤية منشوراتهم أو متابعتهم.
وأضاف ماسك بأنه سيتم إلغاء الحظر باعتباره خاصية، مع استثناء ذلك للرسائل المباشر، فيما سيتم الإبقاء على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء.
ورأى بعض المراقبين أنه من المحتمل أن يؤدي إلغاء خاصية الحظر أو تقييدها إلى تعارض إكس مع إرشادات متجري التطبيقات آب ستور التابع لأبل وجوجل بلاي التابع لألفابت. وفق “أخبار 24”.