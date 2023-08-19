“ندلب” يدعو رواد الأعمال للتسجيل في “ألف ميل”

دعا برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع الطموحة في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية إلى المسارعة بالتسجيل في النسخة الثانية من برنامج ألف ميل لريادة الأعمال.
وأوضح البرنامج، أن “ألف ميل” يهدف لاستقطاب رواد الأعمال لإعداد دراسات جدوى تفصيلية، واختيار المشاريع الأفضل صناعياً أو لوجستياً من حيث القابلية للتنفيذ والاستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأبان أن النسخة الثانية من البرنامج ستعمل على عدد من المبادرات النوعية لمساعدة أصحاب الشغف والطموح على تنفيذ أفكارهم، والانطلاق بمشاريعهم من خلال مجموعة من المستشارين والخبراء والمستثمرين.
وأضاف أن ما يميز هذه النسخة؛ سعيها لتوظيف الخبرات العالمية بالتعاون مع حاضنات ومسرعات أعمال معروفة دولياً في عمليات التدريب والتوجيه وبناء شبكات التواصل بهدف جذبهم للاستثمار في مشاريع “ألف ميل”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أنه سجّل في النسخة الأولى من البرنامج أكثر من 1400 رائد أعمال، تأهل منهم 39 مرشحاً للمرحلة النهائية بعد إجراء دراسات الجدوى، والتأكد من مدى ملاءمة تلك المشاريع لمستهدفات رؤية المملكة.