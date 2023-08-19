نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “ندلب” يدعو رواد الأعمال للتسجيل في “ألف ميل”
19/08/2023   12:31 م

“ندلب” يدعو رواد الأعمال للتسجيل في “ألف ميل”

+ = -
41

دعا برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع الطموحة في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية إلى المسارعة بالتسجيل في النسخة الثانية من برنامج ألف ميل لريادة الأعمال.

وأوضح البرنامج، أن “ألف ميل” يهدف لاستقطاب رواد الأعمال لإعداد دراسات جدوى تفصيلية، واختيار المشاريع الأفضل صناعياً أو لوجستياً من حيث القابلية للتنفيذ والاستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأبان أن النسخة الثانية من البرنامج ستعمل على عدد من المبادرات النوعية لمساعدة أصحاب الشغف والطموح على تنفيذ أفكارهم، والانطلاق بمشاريعهم من خلال مجموعة من المستشارين والخبراء والمستثمرين.

وأضاف أن ما يميز هذه النسخة؛ سعيها لتوظيف الخبرات العالمية بالتعاون مع حاضنات ومسرعات أعمال معروفة دولياً في عمليات التدريب والتوجيه وبناء شبكات التواصل بهدف جذبهم للاستثمار في مشاريع “ألف ميل”. وفق “أخبار 24”.

يذكر أنه سجّل في النسخة الأولى من البرنامج أكثر من 1400 رائد أعمال، تأهل منهم 39 مرشحاً للمرحلة النهائية بعد إجراء دراسات الجدوى، والتأكد من مدى ملاءمة تلك المشاريع لمستهدفات رؤية المملكة.

“ندلب” يدعو رواد الأعمال للتسجيل في “ألف ميل”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885270590.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com