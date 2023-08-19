صلاح يضغط على ليفربول من أجل الاتحاد

كشفت مصادر مطلعة أن المصري الدولي محمد صلاح يضغط على ناديه ليفربول لقبول العرض الاتحادي.
وقبل أيام وافق محمد صلاح، على الانتقال إلى صفوف الاتحاد، بطل دوري روشن، خلال الانتقالات الصيفية 2023.
وأوضحت المصادر لـ” سبورت 24″، أن محمد صلاح أعطى الموافقة المبدئية للانتقال إلى صفوف الاتحاد، على أن تتبقى موافقة ناديه ليفربول الإنجليزي على العرض الاتحادي.
ونجح الاتحاد في التعاقد مع أكثر من نجم على أعلى مستوى في الانتقالات الصيفية الحالية، سواء النجم الفرنسي كريم بنزيما، وزميله الدولي الفرنسي الآخر نجولو كانتي، والبرتغالي جواو فيليبي جوتا، ومؤخرًا تعاقد مع البرازيلي فابينيو قادمًا من ليفربول الإنجليزي.