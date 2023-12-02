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جديد المحليات > طموح “سعودي” في الفضاء
02/12/2023   12:27 م

طموح “سعودي” في الفضاء

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اتفقت وكالة الفضاء السعودية مع شركة سييرا سبيس الرائدة في مجال تقنيات الفضاء، على تبادل المعرفة والمهارات والخبرات وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية في المجالات ذات العلاقة بقطاع الفضاء وتقنياته.

وتركز مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على تسهيل توفير الفرص التدريبية لطلاب الجامعات، وإتاحة التدريب على رأس العمل لمنسوبي ومنسوبات الوكالة والمرشحين من قبلها، إضافة إلى تسهيل المجال لتبادل المعرفة والمهارات والخبرات في مجالات الفضاء وتقنياته، وتعزيزها فرص التعاون التعليمية والمهنية.

وتسعى الوكالة من خلال تلك المذكرات والاتفاقيات التي أبرمتها مع الجهات ذات العلاقة بمجالات الفضاء واستكشافه؛ إلى مشاركة تطلعاتها واستحداث وخلق البرامج التدريبية التخصصية للطلاب والموظفين، بما يساهم في نمو قطاع الفضاء المحلي والعالمي، وبناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار. وفق “أخبار 24”.

طموح “سعودي” في الفضاء

جديد المحليات
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