توزيع مساعدات إغاثية سعودية في “خان يونس”

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات إغاثية متنوعة لنازحين فلسطينيين في غرب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وجرى توزيع المساعدات في إحدى المدارس التي تأوي النازحين، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
يذكر أن المملكة سيرت حتى الآن 24 طائرة إغاثة للمتضررين بغزة إلى جانب جسر بحري، وذلك في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة. وفق “أخبار 24”.