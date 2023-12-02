السعودية الخضراء.. “ذراع المملكة المناخي”

منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لبناء مستقبل أكثر استدامة، توجتها بانطلاق مبادرة “السعودية الخضراء” في عام 2021، التي تجمع بين حماية البيئة، وانتقال الطاقة، وبرامج الاستدامة، لتحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة في المملكة، ومكافحة تغير المناخ.
وتسهم مبادرة “السعودية الخضراء”، بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، ممهدة الطريق نحو غدٍ أكثر استدامة، من خلال اتباع نهج استثماري يشمل جميع فئات المجتمع.
وتسعى المبادرة، إلى تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة، من خلال الإشراف على جميع الجهود وتوحيدها لمكافحة تغير المناخ تحت مظلة واحدة، وبأهداف واضحة، إلى جانب توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحديد ودعم فرص التعاون والابتكار.
كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث تمثل الحزمة الأولى، التي تضم أكثر من 60 مبادرة ومشروعاً جديداً، استثماراً مهماً بأكثر من 700 مليار ريال، إضافة إلى تسريع الانتقال الأخضر، والاضطلاع بدور رائد عالمياً في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، ورفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة.
وفعّلت المملكة في هذا الصدد، 77 مبادرة جديدة، مع الالتزام بتحقيق مزيد من التقدم في السنة الثانية، لدعمها في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء وإحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.
وتتنوع هذه المبادرات؛ من جهود التشجير وحماية التنوع البيولوجي، وصولاً إلى خفض الانبعاثات وإنشاء محميات طبيعية جديدة.
وتسعى المملكة في إطار مبادرة السعودية الخضراء، إلى تحقيق تطلعاتها لبناء مستقبل أكثر استدامةً للجميع، مع اتخاذ خطوات عملية وضخ استثمارات تدعم التزامها تجاه التنمية المستدامة.
وتهدف مبادرة السعودية الخضراء، إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتسريع رحلة الانتقال الأخضر للمملكة والحد من تداعيات تغير المناخ، تمهيدًا نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وتلتزم المملكة بتوليد 50 % من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، إضافة إلى التحوّل في مزيج الطاقة المحلي، في حين تنفذ مبادرة السعودية الخضراء عدداً من البرامج والمشاريع الطَموحة لتقليل الانبعاثات، تشمل: الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة، وتعزيز كفاءة الطاقة، والارتقاء ببرامج احتجاز الكربون وتخزينه، ما سيمكن المملكة من الوصول إلى أهدافها المناخية وإرساء مستقبلٍ مستدام.
وتهدف مبادرة السعودية الخضراء أيضاً إلى زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي، واستعادة المساحات الخضراء الطبيعية في المملكة، ما سيسهم في استعادة الوظائف البيئية الحيوية، وتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية. وفق “أخبار 24”.
كما التزمت المملكة في إطار مبادرة السعودية الخضراء، بحماية 30 % من مناطقها البرية والبحرية بحلول عام 2030.
وتسعى المملكة، إلى تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع منظمات رائدة عالمياً في حماية التنوع الحيوي، مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث ستضمن هذه الخطوة الحفاظ على الحياة البرية المتنوعة والطبيعة البكر التي تزخر بها المملكة للأجيال القادمة.