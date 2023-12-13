الدراسة عبر “مدرستي” بعدة إدارات

قرر عدد من الإدارات التعليمية تحويل الدراسة الحضورية، (الأربعاء)، لتكون عن بُعد، وتحديدًا عبر منصة مدرستي في مدارس عددٍ من المناطق، المتوقع تأثرها بالأمطار الرعدية خلال الساعات القليلة المقبلة.
وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه تقرر تحويل الدراسة لتكون عن بُعد، وذلك في جميع منسوبي مدارس تعليم القنفذة، بالإضافة إلى تلك التي تخضع لإدارة الإشراف التربوي في الليث، ومكتب التعليم في أضم.
كما علقت إدارة التعليم في محايل عسير، الدراسة الحضورية وتحويلها “عن بُعد” في جميع المدارس التابعة للإدارة، الأمر نفسه سيتم تطبيقه على كل مدارس محافظة رجال ألمع. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر عددًا من التنبيهات، بشأن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى (الأربعاء)، مع توقعات بهبوب رياح هابطة نشطة السرعة.