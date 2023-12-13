“النفط” و”الذهب” يواصلان التراجع

تراجعت أسعار النفط والذهب (الأربعاء)، قبيل ساعات من قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بشأن أسعار الفائدة ومؤشرات السياسة النقدية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر فبراير 33 سنتا أو 0.45% إلى 72.91 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يناير 29 سنتا، أو ما يعادل 0.42% إلى 68.32 دولار للبرميل.
وتعثرت السوق في التعاملات خلال الليل إذ عززت قراءات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع لشهر نوفمبر وجهة النظر التي ترجح ألا يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل، الأمر الذي سيؤثر في الاستهلاك.
من جهتها، سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، إذ هبط في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 1975.07 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2 % لتصل إلى 1990.10 دولار. وفق “أخبار 24”.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 22.62 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 926.55 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.7% مسجلاً 972.95 دولار.