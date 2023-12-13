“سابك” تتعاون مع “ساينتيفيك” و”ليندي” لإزالة الكربون

أبرمت الشركة العالمية المتخصصة في صناعة الكيماويات “سابك”، مذكرة تفاهم مع شركتي “ساينتفك ديزاين”، التابعة لها، و”ليندي الهندسية” المتخصصة عالميا في الغازات الصناعية والهندسة، لبحث فرص التعاون لإزالة الكربون من عمليات إنتاج جلايكول الإيثيلين.
ويهدف التعاون إلى تطوير حلول مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية، وتطوير تقنية منخفضة الانبعاثات الكربونية باستخدام تقنية “سابك” المبتكرة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون وتنقيته لمصانع الجلايكول المرخصة من شركة “ساينتيفيك ديزاين” في جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة بعملية إنتاج أكسيد الإيثيلين وجلايكول الإيثيلين ووضع معايير يحتذى بها للصناعات الخالية من الكربون.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار، كبير مسؤولي التقنية والاستدامة في “سابك” بوب موهان، التزام الشركة بتحديد مسار واضح نحو الحياد الكربوني الذي يستلزم تطوير التقنيات المبتكرة على نطاق واسع، سواء ضمن قاعدة أصول الشركة الحالية أو في عمليات النمو المستقبلية.
وأضاف أن “سابك” تتبنى روح الابتكار والتعاون من أجل تطوير تقنيات وعمليات جديدة تعزز المسير نحو الحياد الكربوني، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة لالتقاط الكربون وهذه الفرصة الجديدة للتعاون مع “ليندي الهندسية” تبرزان أهمية الاستفادة من خبرات “سابك” التقنية لتحويل المخلفات إلى موارد قيمة تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.
من جانبه، أعرب نائب الرئيس الأعلى للمبيعات العالمية والتقنية في “ليندي الهندسية” جون فان دير فيلدن، عن اعتزازه بالتعاون مع “سابك” لإزالة الكربون من عمليات صناعة البتروكيماويات، مثنيا على العلاقة التاريخية الممتدة والراسخة من التعاون بين الشركتين، التي تقوم على تبادل نقاط القوة والخبرات. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يؤدي هذا التعاون إلى الاستفادة من تقنية ثاني أكسيد الكربون التي تمتلكها “سابك”، والتي أظهرت فعاليتها من خلال إنشاء أكبر مصنع من نوعه في العالم لاستخلاص واستخدام ثاني أكسيد الكربون في شركة “المتحدة” التابعة لها، وهي تقنية تتمتع بالقدرة على استعادة وتنقية ما يصل إلى 500 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، والتي كان من الممكن أن تنطلق إلى الغلاف الجوي أثناء عملية إنتاج جلايكول الإيثيلين.
ويمكن تحويل ثاني أكسيد الكربون المستخلص إلى منتجات قيّمة مثل اليوريا، وهي من المغذيات الزراعية الحيوية التي تعزز المحاصيل الزراعية، والميثانول، وهو لبنة بناء متعددة الاستخدامات لمختلف المواد الكيميائية، وثاني أكسيد الكربون المسال، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة الأغذية والمشروبات.