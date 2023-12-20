تركي آل الشيخ: 10 أيام حافلة بـ”موسم الرياض”

روّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، للفعاليات المقبلة من موسم الرياض عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة X.
وقال تركي آل الشيخ خلال مقطع الفيديو موجهًا رسالته لأهل الرياض بالتنويه إلى أن الأسبوع الجاري أو العشرة أيام المقبلة ستشهد أشياء مهمة كمهرجان “الفود ترك”، وفعاليات الملاكمة، وسيكون من أول الحاضرين يوم 23 ديسمبر؛ حيث سيشهد أعظم 8 ملاكمات. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن منافسات التنس للنساء ستبدأ يوم 26 ديسمبر، على أن يُقام السوبر التركي لكرة القدم يوم 29، متمنيًا الاستمتاع للزائرين.