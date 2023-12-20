لاعب “أوراوا”: هدفنا “الثالث”

قال المحترف الإسباني بصفوف أوراوا الياباني، خوسيه كانتي، إنهم يهدفون لتحقيق المركز الثالث بكأس العالم للأندية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي في دور نصف النهائي.
وأشار كانتي في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة، إلى أنهم كانوا يعلمون صعوبة اللقاء، وهو ما ظهر عليهم خلال الشوط الأول؛ إذ كافحوا ولكن تعرضوا للإرهاق خلال الشوط الثاني ولم يستطيعوا تسجيل الأهداف.
ونوه لاعب أوراوا إلى أنهم لم يستغلوا الفرص التي سنحت لهم، كما أهدر هو فرصة حين قرر التسديد بدلًا من تمرير الكرة لزميله.
ويلتقي فريق أوراوا نظيره الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية. وفق “أخبار 24”.