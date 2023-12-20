نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > لاعب “أوراوا”: هدفنا “الثالث”
20/12/2023   10:30 ص

لاعب “أوراوا”: هدفنا “الثالث”

+ = -
56

قال المحترف الإسباني بصفوف أوراوا الياباني، خوسيه كانتي، إنهم يهدفون لتحقيق المركز الثالث بكأس العالم للأندية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي في دور نصف النهائي.

وأشار كانتي في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة، إلى أنهم كانوا يعلمون صعوبة اللقاء، وهو ما ظهر عليهم خلال الشوط الأول؛ إذ كافحوا ولكن تعرضوا للإرهاق خلال الشوط الثاني ولم يستطيعوا تسجيل الأهداف.

ونوه لاعب أوراوا إلى أنهم لم يستغلوا الفرص التي سنحت لهم، كما أهدر هو فرصة حين قرر التسديد بدلًا من تمرير الكرة لزميله.

ويلتقي فريق أوراوا نظيره الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية. وفق “أخبار 24”.

لاعب “أوراوا”: هدفنا “الثالث”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885282121.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com