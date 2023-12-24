“الحد” لبنجلاديشية قتلت مواطنا بـ”إشعال النار فيه”

نفذت وزارة الداخلية (الأحد)، حكم القتل حدًا بجانية بنجلاديشية في منطقة حائل، لقتلها مواطنا بإشعال النار فيه أثناء نومه.
وأوضحت الوزارة أن الجانية، ليبي ليبي أختر – بنجلاديشية الجنسية، أقدمت على قتل، المواطن عودة بن عليان بن علي الشمري، بغرض السرقة، وذلك بسكب مادة بترولية حول فراشه وإشعال النار فيه أثناء نومه مما أدى إلى وفاته.
وأكدت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نسب إليها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن ما أقدمت عليـه كان على وجه يأمن فيه المجني عليه من غائلتها، حيث قتلته في بيته وهو آمن مطمئن، فقد تم الحكم بقتلها حدًا لقتلها المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.