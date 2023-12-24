“تاسي” يستهلّ الأسبوع على ارتفاع

استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي (تاسي)، الذي جاء بعد تراجعه اليومين السابقين، التي كسر خلالها مستوى 11700 نقطة هبوطاً، وجاءت الزيادة في قراءة المؤشر اليوم بدعم من ارتفاع 20 قطاعاً من السوق، بينما سجلت السوق تراجُعاً في معدلات الأداء مقارنة بجلسة الخميس الماضي، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وبدعم من ارتفاع 70 % من الأسهم المتداولة، أنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 11690.65 نقطة في مقابل 11621.93 نقطة الخميس الماضي، بزيادة 68.72 نقطة بارتفاع 0.59 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1212 نقطة نسبتها 11.6 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد انخفاض السيولة المتداولة بنسبة 12 % إلى 4.6 بليون ريال، في مقابل 5.2 بليون يوم الخميس، وتراجعت الكمية المتداولة 14 % إلى 173 مليون سهم، في مقابل 201 مليون لليوم السابق، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 22 % إلى 309 آلاف صفقة في مقابل 396 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة 11 % إلى 562 سهماً.
وأنهى 20 قطاعاً من السوق التعاملات على ارتفاع في مؤشراتها، منها 5 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 1 %، أكبرها صعوداً مؤشر الإعلام والترفيه بارتفاع 2.37 %، تلاه مؤشر الأدوية المرتفع 1.55 %، ثم الخدمات الاستهلاكية الصاعد 1.53 %، تبعه مؤشر الرعاية الصحية المرتفع 1.07 %، فيما بلغت مكاسب مؤشر المصارف 0.91%، وارتفع مؤشر المواد الأساسية 0.61 %، بينما جاءت الخسارة الوحيدة لقطاع العقارات بنسبة 0.21 %.
أما أبرز الأسهم الرابحة في السوق في جلسة اليوم، فكان سهم “سال” بعد ارتفاعه 8.73 % وصولاً إلى 159.40 ريال، تلاه سهم الباحة الصاعد 7.7 % إلى 0.14 ريال، ثم سهم أسمنت حائل المرتفع 6 % وصولاً إلى 12.42 ريال، وفي المقابل خسر سهم شمس 1.64 % ، إلى 0.60 ريال من تداول 14 مليون سهم، تلاه سهم مكة بخسارة 1.47 % إلى 73.90 ريال. وفق “أخبار 24”.
وطاول الصعود أسهم 160 شركة من أصل 230 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، بينما انخفضت أسعار أسهم 53 شركة، واستقرت أسهم 17 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الخميس، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.162 تريليون ريال بزيادة قدرها 21.6 بليون بنسبة 0.19 %.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية فنجد انخفاض مؤشرها (نمو حد أعلى) بنسبة 1.65 % تعادل 391 نقطة، انخفاضاً إلى مستوى 23391 نقطة، في مقابل 23782 نقطة، جاءت من تداول 1.6 مليون سهم، قيمتها 25 مليون ريال في مقابل 15 مليوناً بزيادة 73 %، نُفذت من خلال 2808 صفقات بزيادة 8.3 % عن الجلسة السابقة.