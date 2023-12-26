“ولادة” 44 توأماً سعودياً يومياً

كشفت إحصاءات رسمية عن ولادة السعوديات أكثر من 16 ألف توأم خلال عام 2022، أي بمعدل يتجاوز 44 توأماً يومياً.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، سجلت المملكة خلال عام 2022 نحو 417 ألف ولادة من الأمهات السعوديات، منها نحو 400 ألف حالة ولادة فردية، و16160 حالة ولادة توأم، و 896 ولادة ثلاث توائم وأكثر.
وأوضحت تلك البيانات أن أكبر عدد من مواليد السعوديات يوجد في الفئة العمرية من 25 – 29 عاما، بمجموع نحو 116 ألف حالة ولادة.
وقدرت البيانات أن المملكة سجلت 67.5 ألف ولادة من الأمهات غير السعوديات خلال 2022 ، منها 63.8 ولادة فردية، و3.4 ألف ولادة توأم، و343 ولادة ثلاث توائم وأكثر، مشيرة إلى أن أكبر عدد من مواليد غير السعوديات يوجد في الفئة العمرية من 30 – 34 عاما، بمجموع 21.8 ألف حالة ولادة. وفق “أخبار 24”.