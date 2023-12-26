زراعة مليون شجرة بـ “محمية المؤسس”

أنجزت محمية الملك عبدالعزيز الملكية، عملية زراعة مليون شجرة في روضة الخفس، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وشملت أنواع الأشجار المزروعة: الطلح، والسدر، والسلم، والأثل، زُرعت الأشجار بجهود موحدة ومساعٍ مشتركة بين الهيئة والمركز؛ إسهامًا منهما في تحقيق المستهدفات البيئية الوطنية لرؤية السعودية 2030.
وتولي مبادرة “السعودية الخضراء” اهتمامًا كبيرًا بزراعة الأشجار؛ إذ تتضمن خططاً لزراعة 7 ملايين شجرة برية مختلفة في المحميات الملكية، بما يسهم في مكافحة التصحر، واستعادة التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الحياة.
وترتكز مبادرة “السعودية الخضراء” على أهداف بيئية واضحة، تشمل تشجير الصحراء وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة.
وفق “أخبار 24”.