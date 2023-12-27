“هرمون السعادة” يُعالج “باركنسون”

يُعرف هرمون الدوبامين باسم “هرمون السعادة”، ويفرزه المخ عند تناول أطعمة معينة أو شم روائح معينة أو التعرض لمواقف باعثة للفرح، فهو من أهم النواقل العصبية التي تؤثر على الحالة المزاجية.
إلا أن دراسة أجراها باحثون من جامعة “نورث وسترن” الأمريكية، كشفت مؤخرًا عن 3 أنواع من الخلايا العصبية المتفاعلة مع الدوبامين في جزء من الدماغ يسمى المادة السوداء (SNc)، وهي منطقة لها ارتباط وثيق بمتلازمة باركنسون العصبية.
وتتحكم 30 % من الخلايا العصبية المتفاعلة مع الدوبامين بالأعراض الرئيسية للمرض وهي الرعشة وزيادة توتر العضلات، حيث أفاد الباحثون بأنه يمكن استخدامه في علاجات مبتكرة للوقاية من هذه الأعراض. وفق “أخبار 24”.