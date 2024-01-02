“المالية”: إصدار أول مركز مالي بـ “نظام متكامل”

كشفت وزارة المالية، الثلاثاء، عن اقتراب إصدار أول مركز مالي يستند على نظام متكامل من معايير وسياسات وأدلة موحدة ومتوائمة على المستوى الوطني.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، خلال ملتقى لقيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي، في الرياض، إن ما وصلنا إليه اليوم في التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، خطوة كبيرة ومباركة، يرجع الفضل فيها إلى الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة التي أولت أهمية نوعية لهذا المشروع الوطني الاستراتيجي، وقدمت له الدعم الكامل.
وأبان أن التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في شكله وموضوعه يوفر فوائد وعوائد تتجاوز ما تم استثماره من وقت وجهد، مبيناً أن تحول الجهة وإصدار تقاريرها المالية -وفق النظام الجديد- يعني توفير معلومات مالية دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرار، وتمكّن من تقييم الأداء ووضع المستهدفات والمساءلة الموضوعية، وغير ذلك من الفوائد التي تحسّن من قدرات الجهة والمنظومة في جميع المجالات المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه جرى إصدار أكثر من 190 قائمة أرصدة افتتاحية عن عام 2022م بما يعادل 95% من المستهدف كعدد قوائم، وأكثر من 180 قائمة مالية انتقالية عن العام نفسه، التي تشكل 90% من المستهدف كعدد قوائم. إضافة إلى وصول عدد المتدربين من جميع الجهات الحكومة إلى أكثر من 6 آلاف متدرب، ووصول عدد الأصول المعرّفة ذات القيمة الأكبر إلى أكثر من مليوني أصل، علاوة على اختيار المملكة في التمثيل الدولي ضمن مجلس معايير المحاسبة الدولي في القطاع العام، وفي فرق العمل المرتبطة به. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن منجزات التحول التي تم تحقيقها، مجرد خطوة أولى ستليها خطوات حتمية لتأكيد استدامة الأعمال بأساس الاستحقاق وتعزيز المكتسبات المحققة، مقدماً شكره لجميع القيادات على دعمهم ولفرق عمل المنظومة المالية كافة لجهودهم الملموسة.