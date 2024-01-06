“الساكورا”.. اليابان في جدة بـ”شجرة”

حلت أشجار الساكورا أو الكرز الخاصة بالزينة، كما يطلق عليها في اليابان ضيفاً خفيف الظل رسم مشاهد إبداعية خلابة على محيا زوار الحديقة اليابانية بمنطقة آسيا الصغرى الترفيهية، فهو مشهد أحضر عالم اليابان لجدة، عالم هادئ بظل جمال طبيعي واستكشاف ثقافي لحضارة اليابان.
ويشارك زوار حديقة الساكورا اليابانية بـ”حفل مشاهدة الزهور”، ويسمى باليابانية “هانامي”، والهانامي” وهو احتفال بجمال زهور الساكورا، التي تتميز برائحتها الرائعة والمتنوعة، في حين كل نوع منها يحمل رائحة تختلف عن الأخرى، حيث تتفتح أزهار الكرز في شهر فبراير وكذلك زهور أخرى كزهور شجرة الخوخ، لتكون فرصة للاستجمام والاسترخاء والتمتع بمناظر الزهور الجميلة.
ويتنقل زوار حديقة الساكورا اليابانية بين الأسواق التي تعج بالبضائع والسلع اليابانية الشهيرة، والاستمتاع بتذوق الطعام الياباني التقليدي، المتميز بامتزاج النكهات اليابانية التقليدية بطريقة الطهي الحديثة، ومشاهدة الفنون والثقافة اليابانية رفقة كل من الساموراي والكاميكاز في تجارب فريدة تناسب الأذواق والأعمار كافة.
وتحفل فعاليات آسيا الصغرى بـ 12 منطقة ترفيهية تُحاكي واقع 8 دول آسيوية هي اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، وتستمر حتى مارس المقبل، ضمن تقويم فعاليات جدة 2023.
وفق “أخبار 24”.