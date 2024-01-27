“المجحد” جاهز لـ “نهائي كأس دبي”

تعرض لاعب فريق الأهلي أثناء مشاركته أمام فريق ووهان الصيني في بطولة كأس دبي للتحدي ضمن استعدادات الفريق الأهلاوي والذي انتهى بانتصار الأهلي بثلاثية مقابل هدف.
وأكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على سلامة اللاعب محمد المجحد من الإصابة التي تعرض لها وجاهزيته للنهائي أمام الزمالك المصري يوم غد الأحد.
وتقدم فريق ووهان الصيني بهدف عن طريق لاعبه شياوبين جان، قبل أن يتعادل سميحان النابت لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق. وفق “سبورت 24”.
وأضاف فيجا الهدف الثاني للأهلي بعدما وصلته تمريرة من زميله ماكسيمان، ثم سجل فهد الرشيدي الهدف الثالث.