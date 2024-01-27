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رياضة > اتحاد القدم وجمعية أصدقاء يحتفون بـ”نجوم الأخضر السابقين”
27/01/2024   10:25 م

اتحاد القدم وجمعية أصدقاء يحتفون بـ”نجوم الأخضر السابقين”

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احتفى الاتحاد السعودي لكرة القدم وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، بنجوم المنتخب الوطني السابقين، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، ورئيس الجمعية ماجد عبدالله، ورئيس الاتحاد السعودي الأسبق أحمد عيد، وذلك في حفل عشاء أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا 2023.

استذكر الحضور خلال حفل العشاء إنجازات الأخضر في كأس آسيا عبر تاريخه لا سيما تتويجه بألقاب نسخ 1984، 1988 و1996 وأبرز المواقف التي شهدتها هذه النسخة، حيث تفاعل الحاضرون مع حكايات نجوم المنتخب الوطني عن خلال فترة تمثيلهم للأخضر.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي الشكر لماجد عبدالله على ما تقدمه جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية في خدمة احتياجات اللاعبين الذين حملوا لواء تمثيل المملكة في المحافل الدولية.وفق “سبورت 24”.

وأشاد ماجد عبدالله بجهود الاتحاد السعودي لكرة القدم في دعم لاعبي كرة القدم السابقين؛ تقديرًا لهم على ما قدموه في خدمة الكرة السعودية.

اتحاد القدم وجمعية أصدقاء يحتفون بـ”نجوم الأخضر السابقين”

رياضة
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