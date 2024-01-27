“مران الأخضر”.. غريب يكتفي بتمارين خاصة

واصل المنتخب الوطني اليوم السبت تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء القادم على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 .
ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملاعب أسباير” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية، بعدها مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، اكتفى اللاعب “عبدالرحمن غريب” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل “الأخضر” استعداداته يوم غدٍ الأحد بحصة تدريبية عند الخامسة مساءً على “ملاعب أسباير”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.وفق “سبورت 24”.