“تثبيت” الأحداث بمجتمعات “واتساب”

يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من تثبيت “Pin” الأحداث في الدردشات الجماعية داخل المجتمعات عن طريق قسم خاص بها.
وتهدف الميزة الجديدة (قيد التطوير)، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، إلى تقديم أداة جديدة لأعضاء المجتمعات؛ لمساعدتهم في إنشاء تذكيرات تلقائية لمناسبات محددة.
وتظهر الميزة في الجزء العلوي من شاشة معلومات المجتمع، فعندما يقوم أحد أعضاء المجتمع بإنشاء حدث جديد، سيتم تمييزه تلقائياً في هذا القسم، ما يسهل على أي شخص آخر البقاء على اطّلاع دائم بالأنشطة والارتباطات القادمة. وفق “أخبار 24”.