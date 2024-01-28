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28/01/2024   8:15 ص

طفرة “جينية” تكشف “الذئبة”

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حدّد باحثون بمعهد “ماكس بلانك” الألماني للأبحاث، الطفرة الجينية التي تحفّز مرض الذئبة المناعي الذاتي لدى الأطفال، ما يفيد في التشخيص المبكر والعلاج من المرض.

وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Science Immunology” العلمية، أن اختبار الطفرات في جين “UNC93B1” يساعد في التشخيص المبكر وابتكار علاجات جديدة لهذه الحالة المستمرة مدى الحياة.

ولفتت إلى أن بروتينات “BORC “ضرورية لتكسير بروتين يسمى المستقبل الشبيه (TLR7)، والذي يحدد المواد الجينية التي تعمل كجزء من نظام دفاع فطري يحفز نظام المناعة التكيفي لصد العدوى. وفق “أخبار 24”.

طفرة “جينية” تكشف “الذئبة”

طب وتداوي
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