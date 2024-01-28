ضبط 4 فنادق زاولت النشاط بعد إغلاقها بـ”مكة”

ضبطت وزارة السياحة 4 فنادق بالعاصمة المقدسة، زاولت نشاطها بعد صدور عقوبة إغلاق دون الحصول على الترخيص أو إذن بالعودة للعمل.
ورُفع طلب، بناءً على هذه المخالفات، بمضاعفة العقوبات للجان النظر في مخالفات نظام السياحة، وسيتم على إثر ذلك البدء في إجراءات الإغلاق بشكل فوري لهذه المرافق المخالفة.
جاء ذلك خلال تنفيذ الوزارة أكثر من 1.5 ألف جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة، والتي أسفرت عن إغلاق 283 منشأة، وذلك بعد رصد 299 مخالفة مزاولة بدون ترخيص.
وأكدت الوزارة أنه سيتم خلال الفترة الوجيزة المقبلة إعداد مسح شامل لجميع المرافق المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ العقوبة عليها، مشيرة إلى أنه سيتم إنفاذ قرار الإغلاق للمنشأة بشكل فوري بعد إقرار اللجنة، كما سيتم إخلاء المباني والمسح اليومي على المنشآت التي تم إغلاقها، وذلك بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة المنطقة. وفق “أخبار 24”.
ودعت الوزارة مرافق الضيافة للالتزام بنظام السياحة ولوائحه، والحصول على الرخص اللازمة للتشغيل، موضحة أن اللوائح والمعايير التي أقرتها، تنص على وجوب تصحيح أوضاع المنشآت المخالِفة، وبناءً عليها تتضمن أحكامًا واشتراطات تحقق الارتقاء بالخدمات المقدَّمة، وترفع من مستوى جودتها وتضمن سلامة الزوار والسياح، ما ينعكس إيجابًا في تطوير القطاع، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
ونوهت في هذا الصدد بأنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة، على المنشآت المخالِفة التي لم تلتزم بإصدار التراخيص اللازمة.