“تاسي” يفقد مكاسبه منذ مطلع 2024

تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية في جلسة اليوم بضغوط البيع بعد المكاسب الجيدة التي حققتها الأسهم في الجلسات السابقة، ليواصل مؤشر “تاسي” تراجعه لليوم الثالث على التوالي، حوّل خلالها مكاسبه منذ مطلع العام 2024 إلى خسارة، فيما شكل تراجع أسعار بعض الأسهم في القطاعات الرئيسية ضغطاً على المؤشر، صاحب ذلك انخفاضٌ في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الثلاثاء).
وأدى تراجع الطلب على الأسهم، لانخفاض أسعار 48 % من الأسهم المدرجة، ليتكبد مؤشر “تاسي” اليوم الخسارة الثالثة التي بلغت 1.58 % تعادل 170.76 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 11796.63 نقطة في مقابل 11985.97 نقطة نهاية جلسة أمس، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 171 نقطة نسبتها 1.43 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2023 البالغة 11967 نقطة.
أما عن الإجماليات، فنجد انخفاض السيولة المتداولة بنسبة 9 % إلى 8.7 بليون ريال، في مقابل 9.5 بليون أمس، وهبطت الكمية المتداولة 21 % إلى 282 مليون سهم، في مقابل 356 مليوناً لليوم السابق، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 17 % إلى 520 ألف صفقة في مقابل 623 ألفاً، انخفض معها متوسط الصفقة 5 % إلى 571 سهماً.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 231 شركة، ارتفعت أسهم 120 شركة منها، بينما انخفضت أسعار أسهم 93 شركة ، وحافظت 18 شركة على أسعارها السابقة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.673 تريليون ريال بخسارة قدرها 210 بلايين نسبتها 1.93%.
وأنهى 12 قطاعاً من السوق التعاملات على ارتفاع في مؤشراتها، أكبرها صعوداً قطاع النقل المرتفع 2.08 %، تلاه الخدمات التجارية بزيادة 1.31 %، ثم مؤشر الرعاية الصحية المرتفع 1.18 %، في المقابل انخفضت مؤشرات 9 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر المصارف الهابط 4 3.49 ثم مؤشر الطاقة بخسارة 2.2 % ، تبعه مؤشر المرافق العامة المنخفض 0.94 %.
وجاء سهم المنجم في صدارة الأسهم الرابحة بزيادة 10 % وصولا إلى 86.10 ريال ، في المقابل تكبد سهم أديس أكبر خسارة نسبتها 10 % هبوطاً إلى 19.96 ريال، فيما حقق سهم الراجحي أكبر سيولة في السوق لليوم الثاني بقيمة 780 مليون ريال، انخفض سعره خلالها 4.65 % 84 ريالاً. وفق “أخبار 24”.
وواصل مؤشر “نمو” ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، صاعداً بنسبة 0.85 % تعادل 211 نقطة، صعوداً إلى 24987 نقطة، في مقابل 24776 نقطة، جاءت من تداول مليون سهم، قيمتها 19 مليون ريال، نُفذت من خلال 2073 صفقة.