مشاريع تنموية بـ”حوطة بني تميم”

أطلق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حزمة مشروعات تنموية في محافظة حوطة بني تميم، شملت مشروعات حدائق وسفلتة وإنارة طرق بكلفة إجمالية بلغت 28 مليون ريال وبطول 22 كيلومتراً، ومركز غسيل الكلى، الذي تم إنشاؤه وتجهيزه على نفقة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل برغش، ومشروع بنك الدم بمستشفى محافظة حوطة بني تميم العام الذي تم توسعته وتجهيزه على نفقة محمد بن صالح العسكر.
وافتتح أمير الرياض، خلال جولته التفقدية على المحافظة، مبنى طب الأسنان التخصصي بمحافظة حوطة بني تميم، الذي تم تجهيزه على نفقة شركة صفوة المهيدب لطب الأسنان، إضافة إلى مشروعات إنشاء ممرات مشاة ومسارات رياضية ومشروع تحسين مداخل المحافظة، ومشروع سد أبا للصف بالمحافظة بسعة 284 ألف متر مكعب.
وقدم الأمير فيصل بن بندر، شكره لكل المساهمين في المنجزات، قياما بهذا الدور التكاملي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، ووليّ العهد رئيس مجلس الوزراء.
ودعا الله أن يعين الجميع لتقديم ما في وسعهم خدمة لهذه البلاد التي وحّدها الملك عبدالعزيز آل سعود وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده، شاكراً أبناء المحافظة على جهودهم المبذولة.وفق “أخبار 24”.
بدوره، أكد مدير التعليم بمحافظتَيْ حوطة بني تميم والحريق إبراهيم بن محمد آل جميل، في كلمة أهالي المحافظة، أن هذه الزيارة تجسد حرص الحكومة الرشيدة على متابعة توفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة.
وأشار إلى أن زيارة أمير الرياض للمحافظة، لها الأثر الكبير في نفوس أبناء المحافظة، وتؤكد على الترابط والتلاحم بين القيادة والمُواطِن.