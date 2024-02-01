“سكاكا” على مسار “عالمية” الطهي

تسعى هيئة فنون الطهي، لتسليط الضوء على أهمية تسجيل مدينة سكاكا في شبكة ديليس العالمية المختصة بقطاع فنون الطهي، خلال لقاءٍ افتراضي مفتوح الأحد المقبل بحضور مجموعة من المهتمين والمتخصصين، والعمل على إعداد ملف دولي لسكاكا يؤهلها للتسجيل في هذه الشبكة كأول مدينة عربية.
ويُناقش اللقاء مجموعة من المحاور أبرزها؛ التعريف بشبكة ديليس، وأهدافها، وعرض أمثلة على المدن المسجلة فيها، التي تضم أكثر من 25 وجهة طهي متميزة تجمع بين المدن التي تشتهر بتراثها، وتقاليدها الغذائية في مجال الطهي.
كما تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي، وتبادل الخبرات، وتسهيل الشراكات، والمشاريع التعاونية بين المدن الأعضاء، وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض القيمة الثقافية الاستثنائية لمدينة سكاكا، التي تؤهلها للانضمام إلى الشبكة، والفائدة المرجوة من انضمامها إلى هذه الشبكة العالمية. وفق “أخبار 24”.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظّمها هيئة فنون الطهي بصفتها قناة اتصالية مفتوحة مع مجتمع فنون الطهي بالمملكة؛ لرفع مستوى الوعي بتراث الطهي المحلي، وتعميق الارتباط بالأطباق السعودية، وتوفير فرصة اقتصادية تعزز من حضور المملكة.