ابتكار “سيراميك” مقاوِم لـ”الميكروبات”

منحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، جامعة جدة، براءة اختراع حول ابتكار طريقة لتحضير مواد سيراميكية مقاوِمة للنشاط الميكروبي، وذلك وسط تنافُس 100 مشروع في برنامج “تمكين الأستاذ الريادي” التابع لوزارة التعليم.
وركز الاختراع على التحديات التي تواجه العميل من كثرة استخدام المعقمات ومحاليل التنظيف المكلفة اقتصادياً والمؤثرة على الصحة العامة، وافتقار السوق المحلي لنوعية السيراميك المقاوم للبكتيريا والفطريات الممرضة، مرجعاً حل ذلك لاختراع مواد سيراميكية مصنعة من مخلفات صناعية بترولية وخامة معدنية طبيعية لتطوير السيراميك العادي وتحويله لسيراميك مقاوم للنشاط الميكروبي “صحي وآمن”.
وسجل هذا الاختراع القيمة المقدمة للمواد السيراميكية “الخام”، والمتمثلة في خفض سعر التكلفة المالية لإنتاج السيراميك العادي نتيجة لاستخدام مخلفات صناعية زهيدة التكلفة في إنتاج المواد السيراميكية الصديقة للبيئة، وإضافة قيمة للسيراميك العادي فيصبح مقاوماً للميكروبات الضارة، حيث يمكن كذلك استخدام المواد السيراميكية في صناعة الطوب الحراري المتحمل لدرجات الحرارة العالية والمستخدم في بطانة الأفران وفي الصناعات التعدينية. وفق “أخبار 24”.
وعكف فريق عمل بحثي من جامعة جدة مكون من أستاذ الكيمياء البروفيسور ناجي زناتي، وأستاذ الأحياء البروفيسور آمنة صديق، وأستاذ مساعد كيمياء الدكتور يوسف الجمل، وأستاذ مشارك الدكتورة عفراء عبدالقادر، على ابتكار طريقة لتحضير مواد سيراميكية مقاومة للنشاط الميكروبي.