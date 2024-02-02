حجازي يعود لتدريبات “الاتحاد”

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عاد مدافع نادي الاتحاد، الدولي المصري أحمد حجازي لتدريبات فريقه تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
وخاض الاتحاد مرانه الجماعي الأول بعد ختام معسكر دبي الذي خاضه الفريق تحضيرا للمباريات المقبلة.
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