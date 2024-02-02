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رياضة > الربيعي يلتحق بتدريبات “الهلال”
02/02/2024   6:54 م

الربيعي يلتحق بتدريبات “الهلال”

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انضم اللاعب الدولي محمد الربيعي “حارس المرمى” اليوم إلى تدريبات الهلال لأول مرة بعد انتهاء عقده رسمياً مع ناديه السابق الأهلي.

وفضل اللاعب الانخراط في التدريبات رغم الإجازة الممنوحة له مع زملائه الدوليين حتى الاثنين المقبل .

كما التحق اللاعب الدولي عبدالإله المالكي في التدريبات الهلالية مفضلاً عدم استمرار إجازته .

ويُنتظر أن يغادر اللاعبان مع بعثة الفريق إلى قطر مساء اليوم استعدادا لملاقاة الغرافة القطري عصر غدٍ السبت في المباراة الودية الرابعة للفريق الأزرق ، في الوقت الذي سيكمل بقية اللاعبين إجازتهم المجدولة التي تنتهي الاثنين.

عبد الإله المالكي

وفق “سبورت 24”.

الربيعي يلتحق بتدريبات “الهلال”

رياضة
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