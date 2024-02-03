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03/02/2024   9:57 ص

“الجنكة” تعالج “السكتة”

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أثبتت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “بكين” الوطنية الصينية، فعالية مادة الجينكو بيلوبا التي تفرزها أشجار الجنكة البرية، في تعزيز التعافي المبكر للوظائف الإدراكية بعد السكتة الدماغية الناتجة عن جلطة دموية.

وأظهرت النتائج المنشورة بدورية “SWNS” الطبية، أن المرضى الذين عولجوا بالحقن الوريدي لمركب ديتربين لاكتون ميجلومين (GDLM) المشتق من الجنكة، شهدوا تحسنًا في التعافي المعرفي بعد أسبوعين فقط من الإصابة بالسكتة الدماغية.

وشارك في الدراسة أكثر من 3000 شخص بمتوسط عمر 63 عامًا، يعانون من السكتة الدماغية الإقفارية في 100 مركز طبي في جميع أنحاء الصين، حيث بدأ العلاج خلال 48 ساعة فقط من الإصابة. وفق “أخبار 24”.

“الجنكة” تعالج “السكتة”

طب وتداوي
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