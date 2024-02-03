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03/02/2024   9:56 ص

“الذكاء” يكشف “تعلم اللغة” لدى الأطفال

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في تجربة استمرت عاماً ونصفاً لطفل يعتمر خوذة مزودة بكاميرا وميكروفون، اكتشف العلماء الطريقة التي يتعلم بها الأطفال اللغة من خلال تغذية برنامج ذكاء اصطناعي بالمشاهد والأصوات الصادرة عنه.

وأظهرت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “نيويورك” الأمريكية، قدرة الذكاء الاصطناعي في تحليل الأصوات الصادرة من الطفل محل التجربة ومطابقتها مع بطاقات “بيكسل” المصورة المستخدمة عادةً في جلسات التخاطب.

ولفتت الدراسة المنشورة بمجلة “Science” العلمية، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه التقاط العناصر الأساسية للغة من المدخلات الحسية لتجربة طفل واحد، حتى دون معرفة مسبقة بالقواعد أو القدرات الاجتماعية الأخرى. وفق “أخبار 24”.

“الذكاء” يكشف “تعلم اللغة” لدى الأطفال

مال وأعمال
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