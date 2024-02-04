بدء طرح منتج “صح” الادخاري

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، (الأحد) طرح أول حزمة من منتج “صح” الادخاري للأفراد، والمدعوم من الحكومة، والمخصص للأفراد بعوائد مجزية.
وحدد المركز عائد أول صكوك ادخارية للأفراد السعوديين لشهر فبراير بنسبة 5.64%، وتستمر فترة الاشتراك من الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء 6 فبراير، وفترة الادخار سنة واحدة، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 1000 ريال، بحد أعلى 200 صك بقيمة 200 ألف ريال.
ومنتج “صح” متوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، وسيتم الطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، تشمل: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية.
ويتميز المنتج بأنه ذو مخاطر منخفضة، بالإضافة إلى سهولة الاشتراك، ولا يوجد قيود على الاسترداد، كما أنه دون رسوم، وهو يهدف إلى تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وتوفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وتعزيز ثقافة الادخار.
وفق “أخبار 24”.