النحت على الرصاص “إطلالة” جازان الشعري

خطفت إبداعات النحت على القلم الرصاص، زوار الملتقى الشعري الخامس الذي ينظمه نادي جازان الأدبي؛ حيث مثلت إطلالة خاصة ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2024.
وظهرت الأعمالٍ الفنية متناهية الصغر، والتي تمثلت في النحت على رأس القلم الرصاص في قالب إبداعي خاص من نوعه، بينها العمل الفني “بوابة العُلا” والذي جرى تنفيذه على مساحة تقلّ عن سنتميتر مربع، إلى جانب 12 عملاً فنياً آخر.
وتنوعت مشاركات فناني المنطقة وفناناتها من خلال معرض الفن التشكيلي والخط العربي، الذي قدم للزوار 20 عملاً فنياً لمختلف المدارس التشكيلية لتعبر عن أنماط الحياة الاجتماعية وطبيعة المنطقة وتنوع ثرواتها، إلى جانب أعمال فنية في جماليات الخط العربي. وفق “أخبار 24”.