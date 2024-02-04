تدشين أول رحلات “طيران الخليج” لـ “العلا”

دشّنت شركة طيران الخليج، الناقل الجوي الوطني لمملكة البحرين، أولى رحلاتها إلى مطار العلا الدولي.
وتشغل الشركة خدمة الطيران المباشر بين البحرين والعُلا مرتين أسبوعياً، بدءاً من 3 فبراير وحتى 6 مارس، ومن 10 إبريل إلى 27 إبريل، على متن طائرات طيران الخليج من طراز “A320-Neo”.
وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، إلى ربط الاتصال الجوي بمختلف الوجهات الدولية والمحلية، وجعل العُلا محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة.
من جانبه، أعرب نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، رامي المعلم، عن ترحيبه بالزوار الجدد في رحلتهم إلى العُلا التي تتميز بتجربة ثقافية وسياحية.
ويسهم إدراج العُلا على وجهات طيران الخليج الموسمية الرئيسية لعام 2024 في إظهار ما تقدمه هذه الوجهة التاريخية للمسافرين والزوار الدوليين، ويحقق المساعي الهادفة لتسهيل الوصول إلى الوجهة من خلال رحلات طيران دولية مباشرة من مراكز الطيران الدولية المجاورة.
ويتماشى تعزيز عمليات الطيران وتطوير البنية التحتية للمطار مع أهداف العُلا المتمثلة في الترحيب بمليونَيْ زائر سنوياً بحلول عام 2035، لتمثل نموذجاً رائداً لإستراتيجية سياحية عملية ومستدامة، تضمن استمرارية تميّز الوجهة في المستقبل.
وشهد مطار العُلا الدولي، خلال السنوات الماضية، العديد من المشروعات التي تسهم في زيادة الفاعلية، لاستقبال المسافرين وكذلك تقديم الخدمات لأهالي وزوار العُلا.وفق “أخبار 24”.
وانضم إلى قائمة المطارات الدولية في شهر مارس من عام 2021، كذلك زادت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو 2.4 ألف متر مربع، فيما تتسع ساحة الطيران في المطار إلى 15 طائرة في الوقت ذاته.
ووسعت الخطوط السعودية نطاق رحلاتها إلى مطار العُلا الدولي عن طريق ربط العُلا بأوروبا عبر تسيير رحلات جوية مع باريس، وإضافة وجهات دولية إلى العُلا من دبي والدوحة وكذلك القاهرة.