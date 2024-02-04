12.1 مليار من “كفالة” للمنشآت

أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” ضمانات تمويل بأكثر من 12.1 مليار ريال خلال العام الماضي 2023، وذلك في إطار دعمه تطوير قطاع تمويل المنشآت.
وذكرالبرنامج أن عدد المستفيدين بلغ أكثر من 5 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بتمويلات تخطت 15.6 مليار ريال، مرجعا سبب النمو المتزايد على طلب الضمانات إلى استمرار تفعيل المبادرات التي رصدت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع فعالية الأداء لدى البرنامج استناداً على الكوادر الوطنية المميزة وبتوفير باقة من المنتجات الداعمة للقطاعات التي تستهدف دعم رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أنه وافق على ضمان أكثر من 7 آلاف طلب تمويل خلال العام الماضي، مقابل أكثر من 8 آلاف طلب خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل انخفاض بلغت نسبته 13%، مضيفا أن نسبة نمو قيمة الضمانات للمنشآت في المناطق الواعدة كمنطقة عسير بنسبة 66%، ومنطقة الجوف بنسبة 45%، ومنطقة تبوك بنسبة 42%.
وأكد أنه يهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الواعدة، وإيجاد فرص جديدة ومتنوعة، وتوفير فرص عمل ووظائف للكوادر الوطنية في تلك المناطق واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل منطقة مما يزيد من قدرات المملكة التنافسية.
ونوه بارتفاع قيمة الضمانات المقدمة من برنامج ضمان التمويل “كفالة” في جميع مناطق المملكة في عام 2023 بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لمنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، أما المناطق الواعدة فقد ارتفعت نسبة قيمة الضمانات إلى 19% للفترة نفسها.
وأوضح أنه يولي ضمان تمويل سيدات الأعمال اهتماماً كبيراً، حيث استفاد 1076 سيدة أعمال من خدمات البرنامج بقيمة ضمانات تجاوزت 1.7 مليار ريال، كما ظهر دور برنامج ضمان التمويل “كفالة” الفعال على نمو المنشآت ونمو إجمالي عدد العاملين فيها بمعدل 20% بعد 6 أشهر من الحصول على التمويل المكفول، ويعود ذلك إلى ارتفاع توظيف الذكور السعوديين بنسبة 7% والإناث السعوديات بنسبة 9% بعد عام من الحصول المنشأة على ضمان كفالة، حيث ارتفع الأثر بعد عامين ليصل إلى 17%.
وارتفعت نسبة مساهمة برنامج ضمان التمويل “كفالة” في دعم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من4.9% خلال الربع الثاني لعام 2018 إلى 12.2% في نهاية الربع الثالث لعام 2023 من إجمالي التمويل المقدم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 32.6 مليار ريال.
وتنفيذاً لقرار المقام السامي رقم 255 القاضي بنقل برنامج ضمان التمويل كفالة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفرت جهود المواءمة بين بنك المنشآت والبرنامج لتطوير منتج ضمان تمويل القطاع الاستشاري برأسمال وقدره 300 مليون ريال، ورافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف، إضافة إلى إطلاق منتج ضمان التمويل للقطاع الصحي متمثلة في طب الأسنان لتوفير فرص ريادة الأعمال للكوادر المتخصص في القطاع.وفق “أخبار 24”.
وقد حصل برنامج “كفالة” على عدة جوائز منها جائزة أفضل برنامج ضمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل برنامج لدعم وتمكين سيدات الأعمال، وذلك امتداداً لجهود البرنامج المستمرة التي تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على ضمان التمويل اللازم لتطوير أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية وجهات الإقراض على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة الفرص الوظيفية لتدريب وتوظيف المواطنين والمقيمين، والإسهام في الارتقاء بالقدرات التنافسية للمنشآت المحلية، الذي سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.