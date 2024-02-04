أمير الرياض يكرم موهوبي “إبداع 2024”

كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، بجامعة الملك سعود بالرياض، الموهوبين في حفل ختام منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024 معرض إبداع للعلوم والهندسة”، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم.
وأبدى أمير الرياض ثقته في النشء الذين رفعوا اسم المملكة، وحققوا للوطن الكثير من الإنجازات والجوائز العالمية، إذ حصلوا على هذا التقدير من بلدهم، وغداً سينافسون دول العالم لتحقيق المراكز العليا، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق المراكز العالمية التي تجسد مكانة المملكة العلمية، مقدماً شكره لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، على ما يبذلونه من جهود لتأهيل وتطوير هذه المواهب الشابة المشرفة.
وكان أمير المنطقة قد تجول حين وصوله لمقر الحفل، في مختلف الأركان المصاحبة للمعرض، عقب ذلك تشرف رعاة المعرض بالتكريم، ثم إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الستة الأولى في كل فرع، ثم التقطت الصور التذكارية للفائزين والفائزات مع الأمير فيصل بن بندر. وفق “أخبار 24”.
وفي سياق ذي صلة، أكدت الأمينة العامة لمؤسسة “موهبة” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن الوطن شهد على مدار عام كامل منافسة كبيرة بين طلبته الذين بلغ عددهم 210 آلاف طالب وطالبة، تم تسجيلهم في إبداع 2024، وعملت لجان التحكيم على اختيار وترشيح المشاريع في مراحل متتالية، مرّت بمعارض المناطق، ثم ترشيح 390 مشروعاً، قدمت في 3 معارض في جدة والرياض والمنطقة الشرقية، وتم اختيار 180 مشروعاً منها، تتنافس اليوم على الفوز في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، والمشاركة في مسابقة “آيسف 2024”.
وعدّت جميع المشاريع المتنافسة الـ 180 فائزة، حيث مرّت بمراحل تحكيمية مهمة، ووصلت إلى هذه المرحلة، وبذل الطلبة فيها جهودًا بحثية كبيرة في مراكز بحثية كبرى، مبينة أنه تم اليوم ترشيح 45 مشروعاً للجوائز الكبرى لتمثيل الوطن في أكبر تنافس علمي على مستوى العالم، مسابقة “آيسف 2024”.