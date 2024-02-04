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جديد المحليات > جدة.. رفع الستار عن “صُنع بيدي”
04/02/2024   7:46 م

جدة.. رفع الستار عن “صُنع بيدي”

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نيابةً عن أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين، الأمير خالد الفيصل، رفع محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي؛ ستار معرض “صُنع بيدي” السابع عشر للمشاريع الصغيرة الممُتد لـ5 أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات، وبمشاركة مع الجامعات السعودية وبحضور الدكتورة المُكلفة، هناء بنت عبدالله النعيم رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز.

وتنقل بن جلوي في المعرض الذي ضمَّ 114 مشروعاً في عدة أقسام وبمشاركة 150 طالباً وطالبة من مُحبي المشاريع الصغيرة الراغبين في التوسع في سوق العمل ومن مختلف الجامعات السعودية، للاعتناء بالمنتجات المحلية بصناعة وطنية ذات جودة عالية، لرفع مستوى المنشآت صغيرةً كانت أم متوسطة لمجمل الناتج المحلي بالمملكة.وفق “أخبار 24”.

وشهد المعرض العديد من الفعاليات، كـ “داتا ثون للابتكار الاجتماعي”، بالإضافة إلى عروض رياضية، ومسرحية، وعرض أفلام قصيرة، ومسابقة شاعرة الجامعة، ومسابقة السلطة الرقمية، ومسابقة أطروحة، بالإضافة إلى اجتماع وكيلات عمادات شؤون الطلاب للجامعات السعودية.

جدة.. رفع الستار عن “صُنع بيدي”

جديد المحليات
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