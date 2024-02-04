الأنشطة المجتمعية بموافقة الرياضة بـ”عسير”

أصدرت إمارة منطقة عسير، تعميماً بضرورة الحصول على موافقات فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عند إقامة الأنشطة الرياضية المجتمعية.
ووجّه وكيل إمارة منطقة عسير، التعميم لوكلاء ومديري العموم والمحافظين ورؤساء المراكز المرتبطة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير وأمين المنطقة ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
وجاء في التعميم أنه بالإشارة إلى خطاب مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير، بشأن إقامة الأنشطة الرياضية المجتمعية بالشراكة مع القطاع الخاص أو القطاعات الحكومية فإن ذلك من اختصاص الإدارة العامة للرياضة المجتمعية.
وبيّن التعميم، أنه في حال إقامة النشاط التنافسي تكون الموافقة عن طريق الإدارة العامة للأداء الرياضي، والنشاط المجتمعي أو الترويجي من خلال الإدارة العامة للرياضة المجتمعية.وفق “أخبار 24”.
وشدد على أهمية الاطلاع واتخاذ ما يلزم وتكليف صاحب الطلب بالحصول على موافقات فرع وزارة الرياضة بالمنطقة حسب نموذج طلب إقامة الفعاليات الرياضية.
يأتي ذلك استجابة لتعميم وزارة الرياضة الصادر بنهاية شهر صفر الماضي، الذي يتضمن عدم إقامة أو تنظيم أي أنشطة مجتمعية أو تنافسية دون أخذ الموافقات اللازمة من الإدارات المعنية بوكالة شؤون الرياضة والشباب.