“الاتحاد” في اختبار الطائي “المؤجل”

سيكون الاتحاد أمام اختبار صعب، عندما يواجه الطائي “الأربعاء” في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد.
وكان من المقرر إقامة لقاء الطائي والاتحاد يوم 30 ديسمبر الماضي، غير أن المواجهة تأجلت لعدم تمكن الطائرة من الهبوط بمطار حائل الدولي؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية في ذلك الوقت.
فريق الطائي الذي يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، كثف من تحضيراته طوال فترة التوقف الدولي، ويتطلع لتحقيق الفوز لتحسين مركزه في الترتيب والابتعاد عن شبح الهبوط.
واستعاد الاتحاد “فورمة” المباريات بعد فترة توقف طويلة بسبب مشاركة “الأخضر” في نهائيات كأس آسيا 2023، حيث عاد الفريق للمباريات التنافسية عندما واجه الفيصلي “الأحد” الماضي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي أيضاً كانت مباراة مؤجلة نتيجة مشاركة العميد في بطولة كأس العالم للأندية التي جرت أواخر العام المنصرم في جدة.
ويدخل الاتحاد مواجهة الطائي منتشياً بفوزه الكبير على الفيصلي 0/4 وتأهله لنصف نهائي أغلى البطولات، وبحثًا عن الفوز فقط من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب دوري روشن؛ إذ يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.
ويأمل الاتحاد استعادة توازنه في الدوري تحت قيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، بعد سلسلة من النتائج السلبية في مختلف البطولات، قبل فوزه الأخير على الفيصلي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث خسر أولاً أمام الأهلي المصري في ربع نهائي مونديال الأندية، ثم تلقى ثلاثة هزائم متتالية في دوري روشن، أمام كل من ضمك والرائد والنصر وأمام الأخير تلقى هزيمة ثقيلة بلغت خمسة أهداف مقابل هدفين.
وواصل الاتحاد تدريباته تحت قيادة غاياردو، مع وجود كثير من الغيابات في صفوفه، حيث تدرب الفرنسي كريم بنزيمة بشكل منفرد تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية، “الإثنين”، وربما يقود الفريق في مواجهة الطائي، بالإضافة إلى وجود أكثر من لاعب في عيادة النادي.