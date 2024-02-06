شراكة جديدة لـ “النصر”

أعلنت اليوم الثلاثاء شركة أديداس ونادي النصر لكرة القدم عن شراكتهما الجديدة التي تغطي عدة سنوات من التعاون، حيث ستصبح أديداس الشريك الرسمي المورد لملابس النادي ابتداءً من موسم 2025/2026 ومن المقرر أن توفر أديداس الزي الخاص بفرق نادي النصر وجميع الملابس لموظفيه.
وتؤكد هذه الشراكة التي تمتد لثلاث سنوات التزام أديداس الراسخ بتطوير كرة القدم والارتقاء بها في المملكة العربية السعودية، من خلال الانضمام إلى نادٍ يشاركها طموحاتها الكبيرة في هذا المجال.
وتمثل هذه الشراكة دليلاً واضحاً على طموح النادي في أن يصبح نادياً وتمثل هذه الشراكة دليلاً واضحاً على طموح النادي لتعزيز مكانته العالمية.
يقول بلال فارس، المدير العام للأسواق الناشئة لدى أديداس: “يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية بين أديداس ونادي النصر، والتي تجمع بين كيانين ملتزمين بتطوير مستقبل كرة القدم السعودية. ومع بدء فصل جديد في مسيرة فريقي النصر للرجال والنساء، تتشرف شركة أديداس بتزويد لاعبي ولاعبات النادي بأحدث ملابسها الرياضية المصممة وفقًا لأحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة العالمية.”
وأضاف فارس: “من خلال اتفاقية الزي الرياضي الشاملة للاعبين والموظفين، لا نقوم فقط بتوفير ملابس النادي بل ندعم مسيرة كاملة نحو التميز والاحترافية. كما سيُسهم وصول لاعبين عالميين إلى صفوف النادي، إلى جانب السعي المشترك نحو التفوق، في جعل هذه الشراكة بمثابة منصة تدفع نحو ارتقاء كرة القدم السعودية على الصعيدين المحلي والإقليمي.”
وفي تصريح له، قال السيد جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر لكرة القدم: “تُسهم هذه الشراكة الطموحة مع أديداس بشكل كبير في تعزيز البُعد العالمي للنادي، وخاصةً مع شعار أديداس الشهير المميّز بخطوطه الثلاثة الأيقونية. تُعد هذه الشراكة خير دليل على توافق طموحاتنا والتزامنا الراسخ بجعل نادي النصر قوة كروية عالمية بارزة، لا على الساحة المحلية فحسب، بل أيضًا على المستوى الدولي.” وفق “سبورت 24”.
وتأتي هذه الشراكة كخطوة جديدة في مسيرة أديداس وطموحها المتواصل نحو تطوير كرة القدم في المملكة، حيث وقعت مؤخراً اتفاقية شراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم العام الماضي، فضلاً عن شراكات أخرى مع لاعبين سعوديين بارزين.