“الغرفة” شرطاً للسماح بتغيير الملابس بـ”المغاسل”

اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تخصيص غرفة لا تقل مساحتها عن 1 متر مربع لتغيير الملابس للرجال داخل المغاسل، كما سمحت للمستخدمين بتغيير الملابس داخل المغسلة في حال تم تخصيص حيز لتغيير الملابس.
وحددت الوزارة عدة اشتراطات لمغاسل الملابس والمفروشات وطرحتها على منصة “استطلاع”، ومنها وجوب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، ووضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة داخل المبنى، ووجوب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وكذلك تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها.
وأضافت أنه في حال توفير خدمة التوصيل أو خدمة الغسيل عند العميل فيجب أن تكون وسيلة المواصلات مرخصة، كما يجب على مغاسل الاستلام والتسليم وجود مغسلة مركزية تابعة للنشاط، أو توفير عقد مع مغسلة مركزية مرخصة، بالإضافة إلى تشجير محيط المواقع المطلة على الشوارع التجارية والمواقف كحد أدنى بحيث تكون من الأشجار الظليلة، وألا تكون معيقة لحركة المشاة، وألا تكون ذات روائح نفاثة، ويحق للأمانة تخصيص الأشجار المناسبة لهوية المدينة.
وذكرت الوزارة أنه يُسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفقاً لعدة اشتراطات منها ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية، كما يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
ونوهت بضرورة أن تكون واجهة المغسلة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12 ملم وتشمل أبواباً بعرض لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160 سم للأبواب المزدوجة، فيما يكون تصميم مكونات واجهة المغسلة؛ وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة.
وأكدت أنه يجب توفير منحدر لذوي الإعاقة في حدود المحل “المنشأة”، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مبانٍ توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
وحددت الوزارة قائمة الممنوعات التي يجب على المغاسل تجنبها، ومنها منع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح، ومنع تصريف البخار الناتج من عمليات الكي خارج المحل بشكل ظاهر للعامة، ويجب أن تكون ضمن قنوات التصريف، ومنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المحل.
كما يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، بالإضافة إلى منع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ومنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، ومنع ممارسة النشاط خارج حدود المغسلة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلا في حال وجود ترخيص إشغال رصيف، ومنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة وفق ما ورد في القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، ومنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المغسلة والمواقف العامة.
وشددت على ضرورة وضع الملابس في سلال مخصصة، ولا يتم وضعها على الأرض، في حين يسمح للمغاسل بتقديم خدمة غسيل المفروشات في مكان المستفيد وخدمة توصيل الملابس للمستفيد وفقاً لعدة شروط منها كتابة كافة بيانات المغسلة على السيارات، وأن تكون الأرضيات والجسم الداخلي للسيارة مجلفنة من مادة مقاومة للصدأ، وأن يكون العامل حاصلاً على الشهادة الصحية، بجانب توفير سجل يدون به كافة البيانات للخدمة المقدمة، وفي حال تقديم خدمة غسيل المفروشات في مكان العميل فيجب أن تكون الأجهزة والمعدات اللازمة مثبتة بطريقة محكمة ولا تسبب في تسرب مياه الغسيل إلى الطرقات، أما في حال خدمة التوصيل فيجب أن تكون الملابس مغلفة بشكل كامل ومعلقة على سيور نظيفة. وفق “أخبار 24”.
وحددت الوزارة أنواع المغاسل التي ستقدم هذه الخدمة وتشمل: “مغاسل الملابس والمفروشات، و”مغاسل استلام وتسليم الملابس والمفروشات”، و”مغاسل الملابس المركزية”، بينما يمنع تقديم الخدمة في “مغاسل الملابس الذاتية”، و”مغاسل ملابس المرضى، ومفروشات المستشفيات”.