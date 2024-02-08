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جديد المحليات > السجن لوافد “زوّر مؤهلاً” لممارسة الأعمال الهندسية
08/02/2024   2:31 م

السجن لوافد “زوّر مؤهلاً” لممارسة الأعمال الهندسية

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وجهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، الاتهام لوافد عربي قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير، من خلال تزوير شهادة جامعية قاصداً الحصول على رخصة مهنية لمزاولة الأعمال الهندسية.

وقالت النيابة إن إجراءات التحقيق مع المتهم  كشفت عن قيامه باصطناع محرر عرفي وهي شهادة جامعية -هندسة مدنية – ونسبتها إلى جامعة تعود لدولته.

وأبانت أنه تم إيقافه وإحالته إلى المحكمة المختصة، حيث صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة سنة.

وأكدت النيابة العامة على حماية الوثائق الرسمية التعليمية من الجناية، وأن أي عبث أو تلاعب أو اعتداء عليها بالتزوير يستوجب المساءلة الجزائية. وفق “أخبار 24”.

السجن لوافد “زوّر مؤهلاً” لممارسة الأعمال الهندسية

جديد المحليات
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