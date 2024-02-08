ماذا حدث في آخر 10 مباريات بـ “ديربي الرياض”؟

تتجه الأنظار في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس نحو استاد المملكة أرينا الذي يستضيف قمة الهلال والنصر.
ويلعب الهلال أمام النصر ضمن المباراة الختامية لبطولة كأس موسم الرياض التي استضاف الملعب الجديد مبارياتها.
وقبل المباراة المرتقبة، فاز الهلال على إنتر ميامي بنتيجة 4-3، بينما سحق النصر الفريق الأمريكي ذاته بسداسية نظيفة.
ونرصد في هذا التقرير نتائج آخر 10 مباريات بين الهلال والنصر، قبل المواجهة المنتظرة بينهما في كأس موسم الرياض.
البداية كانت يوم 30 يناير عام 2021، وفاز يومها النصر على الهلالب ثلاثية دون رد في كأس السوبر السعودي، عن طريق بيتروس وعبدالرزاق حمدالله، وسامي النجعي، وواصل بعدها النصر تفوقه في المباراة الثانية حين فاز بنتيجة هدف دون رد في الدوري.
وفاز الهلال في المباراة الثالثة بنتيجة هدفين لهدف في دوري أبطال آسيا بتاريخ 19 أكتوبر 2021 ، ليعود بعدها ويفوز النصر في الدوري بتاريخ 16 ديسمبر بهدفين دون رد عن طريق اندرسون تاليسكا وفينست أبوبكر.
وسجل الهلال فوزاًُ على النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 21 فبراير 2022 بنتيجة 2-1، وسجل ثنائية الهلال أوديون إيغالو وسالم الدوسري، بينما جاء الهدف الوحيد للنصر عن طريق تاليسكا.
وحقق الهلال فوزاً عريضاً على النصر بنتيجة 4-0 في الدوري بتاريخ 3 مارس 2022، وجاءت الأهداف عن طريق ماتيوس بيريرا، وسالم الدوسري “ثنائية”، وأوديون إيغالو.
وجاء التعادل الأول بين الفريقين في الدوري بتاريخ 12 ديمسمبر 2022 بنتيجة هدفين لكل فريق، وسجل للهلال أوديون إيغالو وسالم الدوسري، بينما أحرز هدفي النصر تاليسكا وعبدالرحمن غريب. وفق “سبورت 24”.
وعاد الهلال ليتفوق على النصر بنتيجة هدفين دون رد يوم 18 أبريل 2023 في الدوري، وسجل الهدفين أوديون إيغالو من ركلتي جزاء.
وتفوق النصر على الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بنتيجة 2-1، وجاء هدفا النصر عن طريق كريستيانو رونالدو، وسجل للهلال ميشايل ديلغادو.
وفي آخر مباراة جمعت الفريقين، حقق الهلال فوزاً على النصر بنتيجة 3-0، في الدور الأول للدوري هذا الموسم، وسجل أهداف الهلال كل من سافيتش وثنائية لألكسندر ميتروفيتش.