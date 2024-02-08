اليوم.. انطلاق مهرجان خادم الحرمين للهجن بالرياض

ينتظر أن تقطع المطايا المشاركة في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن الذي ينطلق اليوم الخميس، في نسخته الأولى بالرياض، مسافة 1262 من خلال (224) شوطًا لمختلف الفئات، التي يضمها المهرجان.
وتقام أشواط المهرجان على مدى 11 يوماً، الفئة الأولى الـ “حقايق”، وستقطع 256 كلم من خلال 64 شوط (الشوط الواحد 4 كلم)، هجن فئة الـ “لقايا” فستقطع مسافة 270 كلم خلال 54 شوطًا (الشوط الواحد 5 كلم).
وسيشهد المهرجان إقامة سباق الهجانة للرجال والذي يبلغ مسافته (5 كلم)، وسباق الهجانة للنساء الذي يبلغ مسافته (2 كلم)، حيث سيقطع الرجال مسافة 20 كيلو مترا، والنساء 4 كيلو مترات.